Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 8 по 15 февраля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 08.02-15.02 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 8 февраля
* В Кийкласком народном доме в 18.00 - "Hiina muinasjutt" / "Китайская сказка". В программе: самые короткие истории о самых умных людях, вкусы Китая, дракон, несущий счастье. Участие - 2 евро.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - "Lumevangis", спектакль Театра комедии. Билет - 22,50-24,50 евро.
Пятница, 9 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски", урок чтения для русскоязычных детей: Международный день золотой ленточки - Международный день детей, больных раком.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - "Приходите в мой дом", концерт шансона клуба песни "Эхо". Билет - 5 евро.
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - спектакль "Spy Girls". Спектакль предназначен для лиц 18 лет и старше. Билет - 14,50-20,50 евро.
Суббота, 10 февраля
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - "Приключение Пиноккио", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 10 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: Международный день золотой ленточки - Международный день детей, больных раком.
* В Кохтла-Нымме на территории Эстонского шахтного музея в 13.30 - зимняя гулянка: зимний праздник народного танца. В 18.00 - танцульки в здании обогатительной фабрики.
* В Силламяэ в галерее "SillArt" (Мере пуйестеэ, 3) в 16.00 - открытие выставки работ "Real Unreal" Эдуарда Зеньчика, Юрия Хорева, Ольги Тюриной и Марии Самбуко.
* В Нарвской арт-резиденции (NART) в 18.00 - культурный вечер "Monokroomia hetked: graafika ekspressioon, luule ja muusika" / "Моменты монохромности: графическое выражение, поэзия и музыка".
Воскресенье, 11 февраля
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - "Sõpradele mõeldes enne sõbrapäeva" / "Думаем о друзьях перед Днем святого Валентина", концерт Фонда музыкантов Пилле Лилль (PLMF). Выступают Марион Мельник (сопрано) и Кирилл Лисиенко (рояль). В программе: Моцарт, Штраус, Роджерс и др. Билет - 4-5 евро.
* В Таммикуском народном доме в 12.00 - концерт "Isamaa ilu hoieldes". Выступают мужской хор "Kaevur", смешанный хор "Vaimustus", Нарвский хор мальчиков и Вирумааский хор мальчиков. Вход свободный. Информация по тел. 5858 7381, Хели Вяхк.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - "Ma elan armastades..." / "Я живу, любя...", концерт, посвященный Дню друга. Выступают молодежный вокальный ансамбль "Illusio", танцевальный коллектив "Ритм". Билет - 5 евро.
Понедельник, 12 февраля
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - ледовое шоу "Hogwart's Holidays". Билет - 29,50-51,50 евро.
Вторник, 13 февраля
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Rhapsody in Blue": Стен Хейноя (рояль), Расмус Андреас Райде (рояль), Танель-Эйко Новиков (ударные), Карл Йоханн Латтикас (ударные). Билет - 14-22 евро.
Среда, 14 февраля
* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - "Mesilane sinu peas" (для 9-14-летних), спектакль театра "VAT Teater". Билет - 13-15 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - презентация книги Джастина Петроне "Minu Itaalia". Информация: тел. 337 0444, Катрин Рего.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Kauka jumal", спектакль театра "VAT Teater". Билет - 17-23 евро.
Четверг, 15 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 18.00 - вечер памяти Хелью Тори. Талантливого преподавателя танцев вспомнят танцоры Хелью, ждут всех, в чьих сердцах и умах живет Хелью. Танцуют "Värten", "Tammiku" и "Gevi". Информация: тел. 527 3890, Марью Аул.
СПОРТ
Четверг, 8 февраля
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта (Ярвекюла теэ, 44) в 14.00 - дискуссионная группа клуба интересующихся спортом. На повестке дня - обсуждение спортивных мероприятий, запланированных на год.
Пятница, 9 февраля
* В Нарва-Йыэсуу на лыжной трассе в 17.00 - катание на лыжах пятничным вечером.
* В Йыхвиском спортхолле в 19.30 - народная лига по баскетболу: "Jõhvi gümnaasium" / СК "Karjamaa" - "Lüganuse".
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 20.00 - IV ночной лыжный марафон.
Суббота, 10 февраля
* В Силламяэском бассейне в 10.00 - соревнования по плаванию "Стайер".
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - турнир по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 11.00 - соревнование по плаванию "Mega Swim": заплыв на 1500 м.
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 11.00 - Алутагузеский лыжный марафон.
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Enteh" - "Lüganuse".
* В Силламяэском спорткомплексе в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Bunker Partner" (Таллинн).
Воскресенье, 11 февраля
* В Кохтла-Ярве в парке для диск-гольфа в 10.00 - зимний открытый чемпионат Ида-Вирумаа по диск-гольфу.
Вторник, 13 февраля
* В Нарве в оздоровительно-спортивном центре "Äkkeküla" в 17.00 - этап лыжного тура "Äkke" в классическом стиле, раздельный старт.
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: "Narva United FC II" - "Kopli City FC".
Среда, 14 февраля
* В Кивиылиском центре приключенческого туризма в 17.30 - этап Ида-Вирумааских лыжных вечеров по будням, Кивиылиский кросс.
* В Кохтла-Ярвеской гимназии в 18.00 - викторина "Arukate akadeemia" / "Академия умников".
РАЗНОЕ
Четверг, 8 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
Пятница, 9 февраля
* В Вокаской библиотеке в 18.00 - рассказы о путешествии в Намибию.
Суббота, 10 февраля
* В клубе "Ахтме" в 14.30 - открытый урок по танцу бачата для начинающих. Возраст: 18+. С собой взять чистую закрытую обувь, удобную одежду и воду. Стоимость - 15 евро (партнеры) и 10 евро (соло). Адрес: ул. Марди, 6, Кохтла-Ярве. Количество мест ограничено! Предварительная регистрация: info@ahtmeklubi.ee. Тел. 5347 7747.
* В клубе "Ахтме" в 19.00 - вечер отдыха для взрослых "День святого Валентина". Билет - 20 евро. Купи билет за 15 евро до 7 февраля! Предварительное бронирование: тел. 5668 4792.
Воскресенье, 11 февраля
* На морском променаде Силламяэ в 11.00, на Йыхвиской музыкальной площадке в 12.00, в Кохтла-Ярве на Ахтмеской площади в 12.00 и у Нарвского молодежного центра (ул. Вестервалли, 9) в 15.00 - "Teeme Eesti suurima südame" / "Сделаем самое большое сердце Эстонии": сделаем большое сердце, чтобы сфотографировать его.
* Перед Таммикуским народным домом в 15.00 - vastlapäev / Масленица: тюбинг и катание на лыжах с пони, масленичные игры, масленичные булочки - вастлакуккель, чай. Мероприятие бесплатное.
Вторник, 13 февраля
* В Паннъярве с 18.00 до 20.00 - Масленица Алутагузеской волости. Катание на санках с ледяной горки (захватите свои санки), гороховый суп в кафе, показательная лыжная тренировка, для детей - катание на пони хутора Симмумяэ (5 евро). В кафе можно купить вастлакуккель.
* В Кивиыли на старом стадионе в 18.00 - vastlapäev / Масленица.
Среда, 14 февраля
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - медиаклуб эстонского языка.
Четверг, 15 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.
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