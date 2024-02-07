МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 08.02-15.02 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

СПОРТ

Четверг, 8 февраля

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта (Ярвекюла теэ, 44) в 14.00 - дискуссионная группа клуба интересующихся спортом. На повестке дня - обсуждение спортивных мероприятий, запланированных на год.

Пятница, 9 февраля

* В Нарва-Йыэсуу на лыжной трассе в 17.00 - катание на лыжах пятничным вечером.

* В Йыхвиском спортхолле в 19.30 - народная лига по баскетболу: "Jõhvi gümnaasium" / СК "Karjamaa" - "Lüganuse".

* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 20.00 - IV ночной лыжный марафон.

Суббота, 10 февраля

* В Силламяэском бассейне в 10.00 - соревнования по плаванию "Стайер".

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - турнир по быстрым шахматам СК "Диагональ".

* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 11.00 - соревнование по плаванию "Mega Swim": заплыв на 1500 м.

* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 11.00 - Алутагузеский лыжный марафон.

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Enteh" - "Lüganuse".

* В Силламяэском спорткомплексе в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Bunker Partner" (Таллинн).

Воскресенье, 11 февраля

* В Кохтла-Ярве в парке для диск-гольфа в 10.00 - зимний открытый чемпионат Ида-Вирумаа по диск-гольфу.

Вторник, 13 февраля

* В Нарве в оздоровительно-спортивном центре "Äkkeküla" в 17.00 - этап лыжного тура "Äkke" в классическом стиле, раздельный старт.

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: "Narva United FC II" - "Kopli City FC".

Среда, 14 февраля