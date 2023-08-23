МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 24.08-31.08 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 24 по 31 августа.
КУЛЬТУРА
Четверг, 24 августа
* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в 21.00 - ночной киносеанс: "Эрик Каменное Сердце" (на эстонском языке, с субтитрами на русском языке). Бесплатно.
Пятница, 25 августа
* В Кохтла-Ярве во дворе мызы Ярве с 16.00 - музыкальный фестиваль "Järwe kõla" / "Звук Ярве": классическая и фольклорная музыка, молодежная сцена, экскурсии, вечерний джем.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - концерт танцевальной группы "Tanusree Shankar Group" (Индия). Бесплатно.
Суббота, 26 августа
* На эстраде в Ийзаку с 16.00 до 22.00 - "NORF '23", молодежный фестиваль рэпа. Хедлайнеры Pluuto, Säm, Maian, Kaw, к тому же выступят юные рэп-таланты со всей Эстонии. Информация: www.norf.ee.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - спектакль балетной труппы "Les Ballett Trockadero de Monte-Carlo". Билет - 30-70 евро.
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 19.00 - вечер искусства, музыки и моды. Специальный гость - оперный певец Михаил Павлов из Королевской консерватории Шотландии (Глазго).
* На пляже в Лиймала в 20.00 - Ночь древних огней: вечер поэзии и музыки.
Воскресенье, 27 августа
* В Йыхвиском парке с 16.00 - "Viru fest", День шахтера. Хедлайнеры "Curly Strings", "Smilers" и Ollie.
Вторник, 29 августа
* На центральной площади Кивиыли в 21.00 - ночной киносеанс: "Kalev" / "Калев" (на эстонском языке, с субтитрами на русском языке).
Среда, 30 августа
* На центральной площади Кивиыли в 21.00 - ночной киносеанс: "Apteeker Melchior" / "Аптекарь Мельхиор" (1-я часть; на эстонском языке, с субтитрами на русском языке).
СПОРТ
Четверг, 24 августа
* В Нарвском Доме детского творчества в 16.00 - открытие чемпионата юношеских шахматных клубов Эстонии.
* В Айду с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas".
* В Паннъярве в Алутагузеском центре отдыха и спорта в 17.45 - этап Ида-Вирумааских веловечеров.
Суббота, 26 августа
* На Йыхвиской площадке для пляжного волейбола в 10.00 - этап серии смешанного волейбола.
* В рамках месячника походов - Тойлаский поход: сбор в 10.00 на парковке у "Toila SPA".
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - шашечный турнир "Kaevuri kombain" / "Шахтерский комбайн".
* В Нарва-Йыэсууском парке в 10.00 - рогейн. Информация: www.seiklushunt.ee.
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 11.00 - турнир по быстрым шахматам памяти Аво Пуста.
* На Силламяэской тропе здоровья в 15.00 - старт 24-часового забега "Sillamäe Ultra". Информация: www.ultrajooksja.ee и www.gurmeejooksud.ee.
* В Нарве на стадионе "Калев-Фама" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Kuressaare U21".
Воскресенье, 27 августа
* На тренировочном поле Йыхвиского футбольного стадиона в 11.00 - этап Ида-Вирумааской волейбольной серии, 3vs3.
* В Нарве на Кренгольмском стадионе в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - "Paide linnameeskond".
Понедельник, 28 августа
* В Вока на поле для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры в диск-гольф.
Среда, 30 августа
* В Кивиыли на поле для диск-гольфа в 18.00 - этап Ида-Вирумааской недельной игры в диск-гольф.
Четверг, 31 августа
* В Кивинымме в 18.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по ориентированию.
РАЗНОЕ
Суббота, 26 августа
* В Кукрузе с 11.00 - II день открытых кукрузеских дворов. Открыто несколько дворов, где можно приобрести поделки, сувениры, товары для сада, экзотические и местные деликатесы, полакомиться сладостями, поправить здоровье, научиться технике витража (предварительная запись) и т.д. Подробная информация на странице мероприятия в "ФБ".
* На пляже в Тойла с 17.00 - "Meri, muusika ja muinastuled" / "Море, музыка и древние огни": строительство огненных скульптур, морские путешествия, выступит ансамбль "Justament".
Среда, 30 августа
* В клубе "Ахтме" в 14.00 - день открытых дверей "Делай с нами!" для детей от 5 лет. Вход свободный. Информация по тел. 5306 3514, www.ahtmeklubi.ee.
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