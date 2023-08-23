МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 24.08-31.08 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 24 августа

* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в 21.00 - ночной киносеанс: "Эрик Каменное Сердце" (на эстонском языке, с субтитрами на русском языке). Бесплатно.

Пятница, 25 августа

* В Кохтла-Ярве во дворе мызы Ярве с 16.00 - музыкальный фестиваль "Järwe kõla" / "Звук Ярве": классическая и фольклорная музыка, молодежная сцена, экскурсии, вечерний джем.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - концерт танцевальной группы "Tanusree Shankar Group" (Индия). Бесплатно.

Суббота, 26 августа

* На эстраде в Ийзаку с 16.00 до 22.00 - "NORF '23", молодежный фестиваль рэпа. Хедлайнеры Pluuto, Säm, Maian, Kaw, к тому же выступят юные рэп-таланты со всей Эстонии. Информация: www.norf.ee.

Les Ballett Trockadero de Monte-Carlo. Фото: Les Ballett Trockadero de Monte-Carlo

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - спектакль балетной труппы "Les Ballett Trockadero de Monte-Carlo". Билет - 30-70 евро.

* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в 19.00 - вечер искусства, музыки и моды. Специальный гость - оперный певец Михаил Павлов из Королевской консерватории Шотландии (Глазго).

* На пляже в Лиймала в 20.00 - Ночь древних огней: вечер поэзии и музыки.

Воскресенье, 27 августа

"Curly Strings". Фото: Arvo Meeks

* В Йыхвиском парке с 16.00 - "Viru fest", День шахтера. Хедлайнеры "Curly Strings", "Smilers" и Ollie.

Вторник, 29 августа

* На центральной площади Кивиыли в 21.00 - ночной киносеанс: "Kalev" / "Калев" (на эстонском языке, с субтитрами на русском языке).

Среда, 30 августа

* На центральной площади Кивиыли в 21.00 - ночной киносеанс: "Apteeker Melchior" / "Аптекарь Мельхиор" (1-я часть; на эстонском языке, с субтитрами на русском языке).

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