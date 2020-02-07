На ежегодные журналистские премии номинированы пять статей "Северного побережья"

Жюри конкурса "Журналистские премии Эстонии - 2019" выдвинуло в номинанты пять статей, опубликованных в "Северном побережье" в прошлом году.
Из уездных газет среди номинантов нынче больше всего статей "Северного побережья" - четыре, причем газета представлена во всех трех категориях.
В категории "Новость" среди четырех номинантов значится опубликованная 14 сентября статья Эрика Гамзеева "Volikogu liikme firma jättis Jõhvi promenaadi ehituse pooleli ja sai vallalt veel ka hüvitust" ("Почему строительство йыхвиского променада не продвигается?"), а также вышедшая 9 ноября статья Эрика Калда "Jõhvi valitsemisstiil: hea palgaga töökohad omadele" ("Йыхвиский стиль правления: рабочие места с хорошей зарплатой - своим"). Жюри выбрало номинантов из 32 новостей, опубликованных в уездных газетах в прошлом году.
Эрик Калда номинирован также за опубликованную 16 февраля статью-мнение "Eesti taandumine" ("Отступление Эстонии"), которая затронула острый вопрос эстоноязычного образования в Ида-Вирумаа. В категории "Мнение" на конкурс было представлено в общем 23 работы.
Вышедшая 26 октября статья Эрика Гамзеева "Suuremeelne Eesti riik maksab taasiseseisvumise vastastele 3000 eurot pensioni" ("Миллионы противникам независимой Эстонии") номинирована среди 40 работ в категории "Очерк".
Жюри уездных газет возглавлял главный редактор газеты "Saarte Hääl" и председатель Совета по прессе Гуннар Сийнер. В жюри входили главный редактор газеты "Lõuna-Eesti Postimees" Сирли Хомуха, медиаэксперт и редактор передачи "Olukorrast ajakirjanduses" на радио "Kuku" Вяйно Коорберг, преподаватель Эстонской художественной академии историк Давид Всевиов и глава отдела журналистских расследований "Ekspress Grupp" Тармо Вахтер.
Эрик Гамзеев также является одним из трех номинантов в категории статей-мнений, опубликованных в русскоязычных газетах (там конкурировало десять работ), за вышедшее в "Северном побережье" 14 февраля 2019 года мнение "Заложники муниципальной политики 21-го века", в котором рассматривалась клановая политика, сформировавшаяся в самоуправлениях.
Сколько журналистских наград достанется "Северному побережью" в этом году, станет известно 6 марта в Таллинне в Доме учителя. За прошлые годы "Северное побережье" удостаивалось в общем десяти журналистских премий и номинировалось более двадцати раз.
Председателем жюри русскоязычных газет был журналист и медиаэксперт Павел Иванов. Членами жюри являлись главный редактор еженедельника "Деловые ведомости" Полина Волкова, главный редактор русскоязычной версии "Postimees" Олеся Лагашина, главный редактор газеты "МК-Эстония" Андрей Мокиевский, главный редактор русскоязычного портала "Delfi" Андрей Шумаков и ответственный редактор "Радио 4" Андрей Титов.