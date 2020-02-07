На ежегодные журналистские премии номинированы пять статей "Северного побережья"

Из уездных газет среди номинантов нынче больше всего статей "Северного побережья" - четыре, причем газета представлена во всех трех категориях.

Эрик Калда номинирован также за опубликованную 16 февраля статью-мнение "Eesti taandumine" ("Отступление Эстонии"), которая затронула острый вопрос эстоноязычного образования в Ида-Вирумаа. В категории "Мнение" на конкурс было представлено в общем 23 работы.

Жюри уездных газет возглавлял главный редактор газеты "Saarte Hääl" и председатель Совета по прессе Гуннар Сийнер. В жюри входили главный редактор газеты "Lõuna-Eesti Postimees" Сирли Хомуха, медиаэксперт и редактор передачи "Olukorrast ajakirjanduses" на радио "Kuku" Вяйно Коорберг, преподаватель Эстонской художественной академии историк Давид Всевиов и глава отдела журналистских расследований "Ekspress Grupp" Тармо Вахтер.

Эрик Гамзеев также является одним из трех номинантов в категории статей-мнений, опубликованных в русскоязычных газетах (там конкурировало десять работ), за вышедшее в "Северном побережье" 14 февраля 2019 года мнение "Заложники муниципальной политики 21-го века", в котором рассматривалась клановая политика, сформировавшаяся в самоуправлениях.

Сколько журналистских наград достанется "Северному побережью" в этом году, станет известно 6 марта в Таллинне в Доме учителя. За прошлые годы "Северное побережье" удостаивалось в общем десяти журналистских премий и номинировалось более двадцати раз.